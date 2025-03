V Savi našli truplo deklice: vsi se sprašujejo, kdo so njeni starši

Preteklo soboto so na obrežju Save v Beogradu našli posmrtne ostanke deklice. Kot poroča portal Kurir, bi lahko na rezultate obdukcije čakali več mesecev, saj je bila poleg pregleda odrejena tudi toksikološka analiza.

Identiteta deklice še ni ugotovljena, vendar se domneva, da je bila stara med sedem in osem let. Truplo deklice so opazili gostje, ki so se zabavali na enem izmed splavov.

»Policija je dolgo opravljala ogled kraja dogodka. Bog ve, od kod je truplo priplavalo in koliko časa je bilo v vodi,« je dejal eden od gostov na splavu.

Preiskovalce, ki delajo na primeru, še posebej bega dejstvo, da izginotje deklice ni bilo prijavljeno. »Običajno v takšnih primerih obstaja prijava pogrešane osebe. V tem primeru pa tega ni,« je za Kurir povedal vir blizu preiskave. Dodal je, da bo obdukcija pokazala, ali je deklica umrla naravne smrti ali nasilne smrti.

Več teorij, nobena še potrjena

Preiskovalci se poraja tudi vprašanje, ali je bila deklica umorjena. Domnevajo, da je bilo truplo v vodi dlje časa. Policija, ki primer še vedno preiskuje, je v okviru preiskave opravila tudi razgovore z ljudmi, ki so v reki opazili truplo.