V Sarajevu aretirali Slovenca, to so našli v njegovem audiju

Sarajevski policisti so v torek zvečer prijeli moškega z začetnicama M. K. (35) iz Slovenije, ker so pri njem našli tri zavojčke kokaina. Na podlagi odredbe sodišča BiH so opravili preiskavo njegovega avtomobila audi A6, pišejo tamkajšnji mediji.

Policisti so v avtomobilu Slovenca našli tudi pištolo CZ kalibra 7,65 mm z okvirjem in pripadajočim strelivom, za katero nima soglasja pristojnega organa, večjo količino denarja in dva mobilna telefona.

Po zaključeni kriminalistični preiskavi so Slovenca zjutraj predali v nadaljnjo pristojnost pripadnikom Policijske uprave Vzhodno Sarajevo.

O dogodku sta bila obveščena dežurna tožilka tožilstva BiH in kantonalno tožilstvo Sarajevo.