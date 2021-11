V ruševinah izginilo 100 delavcev

Huda tragedija je doletela nigerijsko prestolnico: v zrušenju stolpnice je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 16 ljudi, a še približno 100 jih pogrešajo, poročajo tuje agencije.

Svojci pogrešanih trepetajo pred najhujšim. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

Številni delavci naj bi bili namreč še vedno ujeti v ruševinah 21-nadstropne zgradbe, ki se je sesula iz še neznanega razloga. Mnogim je uspelo za las uiti tragediji in so jo odnesli s praskami in neznanskim šokom, številne pa je stavba kakor da pogoltnila, poročajo pretresene priče. Gre za eno od treh stolpnic, ki jih gradi zasebno podjetje Fourscore Homes in v kateri naj bi ponujali razkošna domovanja.

Za najcenejše je treba odšteti skoraj milijon evrov. Stavba je stala v premožni četrti Ikoyi, reševalci pa naj bi za zdaj iz ruševin potegnili samo sedem delavcev, ki so se lažje poškodovali. Oblasti so včeraj zagotavljale, da bodo reševalno akcijo še okrepile in javnost sproti obveščale o dogajanju ter seveda izsledkih preiskave dogodka, ki že poteka. Kot je že pojasnil Femi Oke-Osanyintolu, vodja agencije za obvladovanje izrednih razmer v zvezni državi Lagos, pa že kaže na nepravilnosti med samo gradnjo; zadevo da bodo povsem raziskali in poskrbeli, da se kaj takšnega nikoli več ne ponovi.

Takšne nesreče so

v Nigeriji pogoste.

Podobne nesreče so v Nigeriji pogoste, glavni krivci pa so predvsem nekakovostni materiali, malomarnost in pomanjkljivo upoštevanje gradbenih standardov. Samo v Lagosu se je v zadnjih letih porušilo več stavb, tako je leta 2019 umrlo 10 ljudi, ko se je porušila šola, 2014. pa se je porušila šestnadstropna stavba, pri čemer je umrlo 116 ljudi.

Strah, da bo tudi tokrat smrtnih žrtev še veliko več, je upravičen, možnosti, da bi bili med pogrešanimi preživeli, pa je iz ure v uro manj.