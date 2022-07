V Rovinju snemala otroke: takšno napravo sta skrila v prenosni hladilnik (FOTO)

Policija je prijela moška, ​​stara 48 in 79 let, zaradi suma snemanja golih otrok v kampu na območju Rovinja, potem ko so prejeli obvestilo gostov o sumljivem obnašanju obeh osumljencev.

Policisti so pregledali vozilo in mobilno hišico, v kateri sta bila nemška državljana, ​​ter zasegli dva fotoaparata, prenosni računalnik, predvajalnik MP3, štiri mobilne telefone, sedem USB-ključkov in druge predmete.

Ugotovljeno je bilo, da sta moška v torbo, ki je bila videti kot prenosni hladilnik, postavila kamero in tako posnela gole otroke.

Po opravljeni kriminalistični preiskavi so ju pridržali.