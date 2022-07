V Rovinju prijeli moškega, ki je snemal otroke

Policija v hrvaškem Rovinju je zaradi utemeljenega suma izkoriščanja otrok za pornografijo v petek pridržala 81-letnega norveškega državljana. Moškega je v četrtek opazil varnostnik v turističnem naselju v Rovinju, ko je sedel v bližini otroškega parka in z mobilnim telefonom fotografiral otroke. Ker mu je bil sumljiv, je obvestil policijo.

Policisti so kasneje Norvežanu odvzeli telefon, prenosni računalnik in USB-ključke ter na njih našli fotografije in video posnetke golih otrok ter druge obremenilne vsebine, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. V petek so ga pripeljali v pripor istrske policijske uprave.

Gre za že tretji tovrstni primer na območju Rovinja v tednu dni. Pred tem je namreč istrska policija minuli konec tedna pridržala dva nemška državljana, ki sta z doma izdelano kamero snemala gole otroke. Zaradi podobnega kaznivega dejanja so v nedeljo prijeli tudi danskega državljana.