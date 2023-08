V Rovinju najela apartma, ob prihodu na naslov šok

Rovinjska policija preiskuje primer goljufije, s katero je bila 68-letnica oškodovana za več sto evrov. Policija je namreč prejela prijavo, da je hrvaška državljanka konec maja letos na spletnem oglasniku med iskanjem namestitve našla apartma v Rovinju. Zanj je neznani osebi plačala nekaj sto evrov, a je ob prihodu na naslov ugotovila, da je tam stanovanje v lasti druge osebe. Dogodek je prijavila policiji.

Policija opozarja

Policisti ugotavljajo okoliščine dogodka, istrska policijska uprava ob tem opozarja na previdnost pri spletnem najemu apartmajev oziroma počitniških hiš.

»Ljudem svetujemo, naj bodo pozorni, katere oglase in spletna mesta uporabljajo za iskanje nastanitev, ter preverijo, ali obstajajo ocene uporabnikov za posamezno nastanitev. Prav tako se je treba prepričati, da je oseba, ki oddaja nastanitev, dejansko odgovorna oseba zanjo. Najemnik naj se podpiše s polnim imenom in priimkom, njegovi osebni in agencijski podatki naj bodo na vseh promocijskih materialih, vključno z družbenimi omrežji in spletno stranjo, prek katere oglašuje.«

Takoj obvestite policijo

Policisti še svetujejo, da pred izplačilom denarja prek pristojnih institucij opravite podrobnejše preglede, da se prepričate, ali se določena nepremičnina res oddaja ter ali je oseba oz. agencija, ki jo oglašuje, za to res pooblaščena. Če ste bili oškodovani s kaznivim dejanjem ali sumite na možnost storitve kaznivega dejanja, morate o tem takoj obvestiti policijo.

