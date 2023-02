V prtljažniku avtomobila slovenskih registrskih oznak našli ugrabljenega mladeniča (FOTO)

Na deponiji v naselju Klisa v Novem Sadu se je v nedeljo odvijala velika policijska akcija. Možje v modrem naj bi lovili avto s slovenskimi registrskimi oznakami, incident pa se za nepridiprave očitno ni končal dobro. Na koncu so jih policisti ujeli in aretirali.

Kot poroča Kurir, je dogajanje spominjalo na pravo kriminalko. Trije storilci so mladeniča ugrabili, ga zvezali in strpali v prtljažnik. Od staršev so nato zahtevali 200.000 evrov odkupnine. Avto slovenskih oznak, v katerem so jih nato prijeli, je bil karamboliran, saj naj bi ugrabitelji poskušali pobegniti policistom.

A s hitro in učinkovito akcijo je policija hitro našla osemnajstletnega mladeniča in prijela štiri osumljence kaznivega dejanja, poročajo srbski mediji.

Mladeničev oče je ugrabitev policiji prijavil v noči na nedeljo. Po intenzivnem iskanju na območju mesta so policisti v prtljažniku avtomobila našli nepoškodovanega mladeniča in osumljence M. R. (20), S. B. Đ. (20), G. B. (20) in enega sedemnajstletnika.

Minister za notranje zadeve Bratislav Gašić je pripadnikom novosadske policijske uprave čestital za izjemno akcijo in poudaril, da je to še ena potrditev, da policija podnevi in ​​ponoči ščiti svoje državljane in da ne bo dovolila nikomur, da ogroža življenja in prihodnost njihovih otrok.