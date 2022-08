V prometni nesreči v Turčiji več smrtnih žrtev

Po poročanju lokalnih medijev naj bi umrli tudi trije gasilci, dva reševalca in dva novinarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»V nesreči med Gaziantepom in Nizipom, v kateri so bili udeleženi avtobus, reševalna ekipa in reševalno vozilo, je umrlo 15 naših državljanov, 22 pa jih je bilo ranjenih,« je povedal guverner province Gaziantep Davut Gul.

Lokalni mediji so navedli višje število smrtnih žrtev od začasne številke, ki jo je prej navedel guverner, in sicer 16 mrtvih in 21 poškodovanih.

V reševalno vozilo, gasilsko vozilo in avtobus, ki je prevažal novinarje, je po poročanju turške tiskovne agencije DHA trčil drug potniški avtobus. »Med mrtvimi so trije gasilci, dva reševalca in dva novinarja,« je še dejal guverner.