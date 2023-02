V prometni nesreči umrla dva mlada nogometaša, Davor in Antonio (FOTO)

Zaradi smrti dveh 23-letnih nogometašev v prometni nesreči pri Orašju v Bosni in Hercegovini so v ponedeljek razglasili za dan žalovanja. V prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo zvečer sta umrla Antonio Kopić in Davor Delić. Kot piše v policijskem poročilu, je njuno vozilo trčilo v vlačilec, nakar ju je odbilo še v tovorno vozilo in je njuno vozilo zapeljalo s ceste.

Čeprav so policisti in reševalci hitro prispeli na kraj nesreče, je bilo za fanta prepozno.

O smrti nogometaša NK Oštra Luka so sporočili iz njihovega kluba, kjer so zaradi smrti njihovih članov prestavili ponedeljkovo tekmo. Posavska županija je v ponedeljek, na dan pogreba obeh mladeničev, razglasila dan žalovanja. »Doletela nas je velika žalost. Zgodaj zjutraj smo prejeli novico, da sta v prometni nesreči umrla dva naša mladeniča, Antonio Kopić in Davor Delić. Iskreno sožalje družinam žrtev, vsem našim prijateljem in tudi vsem nam iz Oštre Luke,« so sporočili iz kluba.