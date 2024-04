V priporu umrl brat osumljenega za smrt Danke: to naj bi bil razlog

D. D. (40), brat osumljenca umora Danke Ilić (2), ki je bil pridržan zaradi suma pomoči pri kaznivem dejanju, je umrl v priporu na Bor, piše Telegraf.rs. Postalo naj bi mu slabo v zgodnjih jutranjih urah, po poročanju srbskih medijev pa naj bi bil vzrok smrti srčni infarkt.

»Kljub pravočasnemu odzivu policistov in zdravnikov Zdravstvenega doma v Boru, ki so ga poskušali oživljati, je ob 3.10 umrl, zdravnik pa je smrt razglasil za naravno smrt,« piše v sporočilu MUP-ja.

Kot poudarjajo, je bilo o dogodku takoj obveščeno višje državno tožilstvo v Zaječarju, ki je odredilo obdukcijo na inštitutu za sodno medicino v Beogradu.

Kot je znano, sta za umor osumljena 50-letna moška S. J. iz vasi Luka in D. D. iz vasi Zlot. Policija ju je v petek na sodišče pripeljala vklenjena in s sklonjeno glavo. Zdaj je znano, da je za volanom službenega vozila, s katerim sta zbila Danko, sedel D. D., nato pa sta deklico položila v prtljažnik avtomobila in se dogovorila, da bosta njeno truplo odvrgla.

V soboto je policija pridžala tudi očeta in brata osumljenega D. D. - 73-letnega R. D. in 40-letnega D. D. Dvojica naj bi obema glavnima osumljencema dva dni po tem, ko je Danka izginila, pomagala truplo iz deponije prenesti na neznano lokacijo na območju mesta Bor. Za oba so odredili 48-urno pridržanje, ravno tako kot glavna osumljenca pa ju bodo privedli pred preiskovalnega sodnika.

Dekličino truplo še vedno iščejo

Namestnik načelnika Upravnika kriminalistične policije Zoran Šašić je o iskanju dekličinega trupla dejal, da iskanje zdaj poteka na treh lokacijah.

Po poročanju srbskih medijev se policija pri iskanju danes osredotoča na območje jame Lazareva Pećina blizu kraja Zlot, kjer živi eden od dveh osumljencev za umor deklice.

Hkrati pa jim težavo povzroča tudi eden od osumljencev Dankinega umora, ki se brani z molkom. »Osumljenca sta dejanje priznala in ga podrobno opisala. Med zaslišanjem je ena oseba več kot dve uri opisovala storitev kaznivega dejanja, druga oseba pa se je, potem ko je umor priznala, odločila za zagovor z molkom,« je dejal Šašić.