V priljubljenem letovišču v Egiptu turisti priča grozljivemu napadu morskega psa

V tudi med Slovenci zelo priljubljenem letovišču Sharm El Sheikh so bili včerja turisti priča brutalnemu napadu morskega psa. Njegova žrtev je bila 68-letna ženska. Morski pes, šlo naj bi za morskega tigra, ji je odgriznil roko in nogo. Zaradi hudih poškodb je v bolnišnici umrla.

Grozljivi napad je spremljala množica turistov, toda nesrečni ženski menda nihče ni pomagal, blizu ni bilo niti prve pomoči. KLjub strašnim poškodbam je sama uspela priplavati do obale. Zdravniki so se dolgo borili za njeno življenje, a ji zaradi poškodb in tudi ekstremnega šoka, ni bilo več pomoči.

Po napadu so vse od zaliva Sahl Hasheesh do Makadi Bayja prepovedali plavanje, plovbo in ribolov.