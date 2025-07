Črna serija v letovišču: Umrl še en najstnik

V priljubljenem poletnem letovišču San Antonio na Ibizi se je zgodila še ena grozljiva nesreča – britanski turist, star komaj 19 let, je padel s tretjega nadstropja hotela Ibiza Rocks in umrl na kraju dogodka. To je že tretja smrtna žrtev v tem hotelu v zadnjih treh mesecih.

Do tragedije je prišlo nekaj po polnoči. Dve reševalni vozili sta takoj prispeli na kraj, a mladeniču niso mogli več pomagati – umrl je na kraju nesreče. Po prvih informacijah je padel na zunanji del hotelskega kompleksa. Preiskavo vodi španska civilna garda, ki je potrdila, da gre za britanskega državljana.

»Trenutno obravnavamo smrt 19-letnega britanskega moškega v hotelu v San Antoniu. Alarm je bil sprožen okoli 00.40. Naši možje so prispeli na kraj, a je bil mladenič žal že mrtev,« je sporočil tiskovni predstavnik. Sodišče je ob 2.40 dovolilo odstranitev trupla. Prve informacije s kamer kažejo, da bi lahko šlo za nesrečo, a policija še išče priče in čaka rezultate obdukcije, ki naj bi razkrila tudi morebitno prisotnost alkohola ali mamil.

Ni znano, ali je bil mladenič na počitnicah z družino ali prijatelji, prav tako ni jasno, ali je padel iz svoje sobe ali z drugega dela hotela. Hotel Ibiza Rocks se na prošnje za komentar še ni odzval.

Srhljiv niz smrti

Dogodek sledi skoraj identični tragediji, ki se je zgodila 7. julija, ko je 26-letni Škot Evan Thomson iz Aberdeena med rojstnodnevnim dopustom s prijatelji prav tako padel v hotelskem kompleksu in umrl. Njegova mama je nekaj dni po tragediji na družbenih omrežjih zapisala: »Popolnoma sem strta. Moj sin Evan je doživel tragično nesrečo med dopustom s prijatelji na Ibizi in nas je zapustil. Vsi smo strti. Prosim, da nam pustite nekaj časa za žalovanje.«

Evanova sestra Teila je takrat ostro kritizirala varnost v hotelu: »Ibiza slovi po divjih zabavah, a varnostni ukrepi so očitno popolnoma neustrezni. Ko se je tragedija zgodila, je bilo, kot da se ni nič zgodilo. Srce parajoče.«

Prijatelji, ki so bili z Evanom, so trdili, da je hotel že 90 minut po tragediji obratoval kot običajno. Ena izmed njih, 25-letna Blair Robertson, je opisala, da so morali sami iskati informacije, saj forenzični preiskovalci niso govorili angleško. »Najhuje pa je bilo, ko smo slišali curek visokotlačnega čistilca, s katerim so spirali tla. Bilo je, kot da hočejo vse takoj izbrisati.«

Evanova partnerica Remi Duncan (23) je dodala: »To, kar se je dogajalo, je bilo naravnost ogabno. Glasba se je ponovno zaslišala takoj po tragediji. Človeka stisne v želodcu.«

Hotel se je po Evanovi smrti v uradni izjavi odzval: »Gre za izjemno žalosten in tragičen dogodek. Vodstvo hotela je v celoti sodelovalo s policijo in nudilo podporo prijateljem pokojnega.«

Tragični niz se nadaljuje

Žal to nista edini smrtni žrtvi v tem hotelu letos. Aprila je v istem objektu umrla 33-letna Britanka. Tudi takrat so morali posredovati reševalci in policija.

Hotel Ibiza Rocks se sicer na svoji spletni strani ponaša z modernim slogom, bogato zabavno ponudbo in lokacijo le nekaj metrov od »najbolj slavnega sončnega zahoda na svetu«. V opisu hotela piše: »Bivanje pri nas nikoli ni običajno.«

Vse kaže, da se ta slogan uresničuje – a na zelo tragičen način.