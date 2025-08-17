BROOKLYN

V prenatrpanem klubu se je zgodilo najhujše: v streljanju več mrtvih in ranjenih (FOTO)

Preiskovalci so na kraju dogodka našli 36 tulcev, kar po njihovih navedbah kaže, da je bilo vpletenih več strelnih orožij in verjetno tudi več kot en strelec.
Tri osebe so izgubile življenje. FOTO: Stephanie Keith Getty Images Via Afp
Tri osebe so izgubile življenje.

17.08.2025
V streljanju v prenatrpanem nočnem klubu v Brooklynu so bili ubiti trije ljudje, še osem je bilo ranjenih, je današnje sporočilo tamkajšnje policije povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Streljanje se je po navedbah newyorške policije zgodilo v nočnem klubu Taste of the City Lounge.

Preiskovalci so na kraju dogodka našli 36 tulcev, kar po njihovih navedbah kaže, da je bilo vpletenih več strelnih orožij in verjetno tudi več kot en strelec. Doslej oblasti niso aretirale še nobene osebe.

Lokalne oblasti pregledujejo posnetke nadzornih kamer iz okoliških ulic, da bi identificirali storilce. Med žrtvami je bilo osem moških in tri ženske.

