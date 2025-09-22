V predoru na avtocesti A1 ga je povozil tovornjak, očividci šokirani: »Policisti so potegnili pištole«

Pri južnih sosedih se je pripetila nenavadna nesreča. Tako je v predoru Plasina poginil medved, potem ko ga je zbil tovornjak, je potrdila policijska uprava Ličko-senjske županije.

Nesrečna žival ni preživela, policisti potegnili pištole

Hrvaški mediji so navedli pričevanje očividcev, da so policisti na kraj nesreče prispeli z orožjem v rokah, ker niso vedeli, kaj lahko pričakujejo.

»Ob 00.12 smo prejeli prijavo o nesreči v smeri Zagreba. Pogovorili smo se tudi z voznikom, družba Hrvaške avtoceste je dobila prekrškovni nalog,« je še sporočila policija.

Po neuradnih informacijah je medved prečkal zaščitno ograjo na strani Otočca in v predor vstopil iz nasprotne smeri. Na kraj dogodka so bili takoj napoteni gasilci in policisti, vendar nesrečna žival ni preživela.