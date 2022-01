V požaru zgorelo osem otrok

V dvonadstropni hiši, v kateri sta bili dve stanovanji, je živelo skupno 26 ljudi, poročajo oblasti v Filadelfiji, kjer so se v sredinih zgodnjih jutranjih urah spopadli s strahovitim požarom. Vzrok tega še ugotavljajo, pretreseni gasilci, ki jim ni uspelo vseh rešiti, pa poročajo, da je najverjetneje začelo goreti v kuhinji, ogenj pa se je širil neverjetno hitro.

Gasili so več ur. FOTO: Twitter

Dvanajst ljudi, štirje odrasli in kar osem otrok, je umrlo v zubljih; preostalim je uspelo pravočasno zapustiti stavbo oziroma so jim na varno pomagali gasilci. Večina jo je odnesla brez poškodb; v bolnišnici naj bi obležala dva odrasla, ki pa sta v kritičnem stanju, poročajo oblasti, olajšane, da je gasilcem uspelo preprečiti širjenje požara na sosednje stavbe in ga v nekaj urah tudi povsem pogasiti; območje, kjer je zagorelo, je namreč gosto poseljeno.

Policija medtem že preiskuje okoliščine tragedije in ugotavlja, koliko ljudi je sploh imelo prijavljeno bivališče na naslovu. Pri mestni upravi za javna stanovanja, ki je lastnica stanovanjske stavbe v okrožju Fairmont na severu mesta, naj bi bili namreč presenečeni nad številko, ki naj bi bila večja od uradne – osem jih je živelo v pritličju, kar osemnajst pa v stanovanju, ki se je raztezalo čez prvo in drugo nadstropje.

Vzrok požara še ni znan, izkazalo pa se je, da se dimni detektorji niso sprožili; stavbo iz leta 1950 so prenovili pred dvema letoma in takrat naj bi namestili štiri detektorje. Zakaj ti niso delovali, ni znano.