V požaru v bolnišnici v Indiji umrlo več novorojenčkov

V požaru, ki je danes ponoči izbruhnil v javni bolnišnici v okraju Bandara na zahodu Indije, je umrlo deset novorojenčkov. V enoti za bolne novorojenčke, ki jo je zajel ogenj, je bilo skupno 17 otrok, starih od nekaj dni do največ treh mesecev. Sedem jih je umrlo zaradi zastrupitve z dimom, trije zaradi opeklin, preostalih sedem pa so medicinske sestre in drugi uslužbenci rešili, je novinarjem pojasnil minister za zdravje zvezne države Maharaštra Radžeš Tope.



Po prvih ugotovitvah je požar izbruhnil zaradi kratkega stika v enem od inkubatorjev. Zaposleni v bolnišnici so s pomočjo gasilcev preprečili, da bi se ognjeni zublji razširili na preostanek bolnišnice.



Oblasti so odredile preiskavo dogodka in varnostni pregled vseh neonatalnih bolnišničnih enot v Maharaštri. Družine umrlih otrok naj bi prejele odškodnine v znesku pol milijona rupij, kar je približno 5500 evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.