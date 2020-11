V požaru umrlo 10 ljudi, v kritičnem stanju zdravnik, ki je reševal bolnike

Na oddelku za intenzivno nego bolnišnice v mestu Piatra Neamt (izgovor: 'pjatra njamc') na severovzhodu Romunije, kjer so zdravili tudi obolele s covidom 19, je v soboto izbruhnil požar, v katerem je umrlo 10 ljudi.



Požar je izbruhnil v soboto v zgodnjih večernih urah. Kakšno uro kasneje ga je gasilcem uspelo spraviti pod nadzor. Vzrok požara še ni znan, romunsko ministrstvo za zdravje pa je sporočilo, da bi ogenj lahko izbruhnil zaradi kratkega stika. Ogenj naj bi se hitro širil zaradi kisika Zagorelo je v drugem nadstropju v dveh sobah na intenzivnem oddelku, kjer je bilo skupaj 16 bolnikov. Ogenj se je po poročanju romunskih medijev širil izjemno hitro zaradi kisika, ki so ga prejemali intubirani bolniki.



Po navedbah tiskovne predstavnice bolnišnice Irine Popa je v požaru umrlo 10 ljudi. Osem jih je življenje izgubilo na kraju požara, dva pa sta preminila po evakuaciji. Sedem ljudi je utrpelo hude opekline in so v kritičnem stanju. Med njimi je zdravnik, ki je skušal rešiti bolnike. Med poškodovanimi tudi drugo zdravstveno osebje Romunski minister za zdravje Nelu Tataru je pojasnil, da so preostale bolnike premestili v bolnišnico v mestu Iasi. Med poškodovanimi je po besedah ministra poleg zdravnika še drugo medicinsko osebje.