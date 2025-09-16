V poskusu samomora skočil z balkona in ubil sosedo spodaj, zdaj odgovarja pred sodiščem

Moškega v Italiji obtožujejo uboja, potem ko je v poskusu samomora skočil z zgradbe in pri tem usodno zadel žensko spodaj. Žrtev je bila po navedbah lokalnih medijev 83-letna Francesca Manno.

Reševalne službe so se v nedeljo, 14. septembra, odzvale na klic na dom v Milanu, kjer so Manno razglasili za mrtvo, so poročali italijanski mediji. Preiskava je pokazala, da je Manno umrla, ko je njen 70-letni sosed skočil s svojega balkona v očitnem poskusu samomora. Moški je skočil s četrtega nadstropja na dvorišče, kjer se je sprehajala Manno.

Preživel je s številnimi zlomi nog

Sprva so domnevali, da gre za dvojen samomor para, a se je kmalu izkazalo, da Manno s storilcem ni bila povezana. Moškega italijanski mediji niso poimenovali. Preživel je s številnimi zlomi nog in je bil hospitaliziran. Lokalne oblasti so ga obtožile uboja.

Manno je živela v isti stavbi s svojim možem, je povedala ženska, ki jo je poznala pet desetletij, poroča Rai News. Dodala je, da je Manno redko zapuščala stanovanje. Po navedbah Corriere della Sera jo je moški zadel naravnost, udarec pa je bil izredno silovit.

Obdukcija bo opravljena v prihodnjih dneh, poroča People.

Francesca Manno je umrla pred svojim domom v Milanu.

Ubil jo je njen sosed, ki je skočil s četrtega nadstropja stavbe, poročajo oblasti.

Policija je preživelega soseda obtožila uboja.

Preberite še: