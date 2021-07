V Poreču ustavili pijanega Slovenca, kazen bo velika

Včeraj okoli 2.40 ure v Grožnjanski ulici v Poreču je policija ustavila osebni avtomobil VW Passat slovenskih registrskih tablic, ki ga je pod vplivom alkohola 2,34 promila vozil 40-letni slovenski državljan. Moškega so izključili iz prometa in ga zadržali v prostorih policijske postaje do iztreznitve.



Zaradi kršitve zakona o varnosti cestnega prometa mu je pristojno sodišče izreklo globo v višini 5000 kun in ukrep, s katerim mu je bila za tri mesece prepovedana vožnja vozila kategorije B v Hrvaški.

Komentarji: