Na Hrvaškem brutalno pretepli 19-letnega Slovenca (VIDEO)

Peterica varnostnikov iz kluba Saints & Sinners na poreški rivi naj bi v noči na četrtek brutalno pretepla 19-letnega Tea z Vrhnike, poroča Jutarnji list. Po pričevanju njegove mame in očividcev so ga pred klubom brez opozorila napadli varnostniki. Trenutno je hospitaliziran v puljski bolnišnici z razpoko lobanje in hudimi poškodbami ušesa.

»Okoli druge ure zjutraj nas je poklicala njegova prijateljica. Povedala je, da so Tea pretepli varnostniki pred klubom in da ga je odpeljalo reševalno vozilo,« je za Jutarnji list povedala Teova mama Tina Tkalec. »Moj mož se je takoj odpravil v Pulj. Ko je prispel, je bil Teo na urgenci. Kasneje smo izvedeli, da ima razpoko lobanje, počen bobnič, po vsem telesu je poln modric, na kolenih ima šive,« je dodala.

Skakali so po njem, dokler ni izgubil zavesti

Po Teovih besedah, ki jih je potrdil tudi videoposnetek, ki ga je prejela njegova mama, je mladi fant šel iz kluba na zrak, ko ga je brez opozorila zadaj napadel eden od varnostnikov. »Rekel mi je: 'En je prišel od zadaj in me udaril. Ko sem se obrnil, je pet varnostnikov planilo name. Poskušal sem pobegniti, a so me podrli in začeli pretepati. Skakali so po meni, dokler nisem izgubil zavesti.'«

Primer obravnava tudi policija. »Policisti preverjajo vse okoliščine dogodka. Trenutno še nimamo potrditve o resnosti poškodb, saj zdravniška dokumentacija še ni prispela,« so po poročanju Net.hr sporočili s tamkajšnje policijske uprave.

Stanje bi se lahko še poslabšalo

Teova mama je že najela odvetnika, ki je v stiku s policijo in bolnišnico. »Na posnetku se jasno vidi: Teo želi oditi, oni pa ga napadejo od zadaj. Bil je povsem sam, ni imel nobenega spora z nikomer,« pravi.

Župan Poreča Loris Peršurić je potrdil, da je v stiku s policijo, a da podrobnosti še ne pozna. »Najpomembnejše je zdaj, da si Teo opomore. Zdravniki pravijo, da je še pod 24-urnim nadzorom. Če se bo krvavitev iz ušesa razširila proti možganom, bi se lahko stanje še poslabšalo,« je še povedala pretresena mama Tina.