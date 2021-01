V Petrinji umrl moški, padel je s strehe

V Petrinji je danes nekaj po 10. uri moški padel s strehe in zaradi poškodb umrl, poroča PU Sisaško-moslavaška. Po poročanju hrvaškega Indexa sta se danes na terenu, kjer delajo v težkih razmerah, poškodovala dva gasilca. Doslej je bilo poškodovanih med odpravljanjem posledic potresa skupno šest gasilcev.



Gasilci so delali že sinoči, danes pa sledijo odstranjevanje poškodovanih dimnikov, popravilo streh, odstranjevanje strešnikov, varovanje dotrajanih mest in druge naloge z namenom reševanja in zaščite človeških življenj, so sporočili iz hrvaške gasilske zveze.



V dopoldanskem času je bila izvedena izmena, da so si nekateri gasilci lahko odpočili. Vse dislocirane sile iz drugih okrajev so bile razporejene na območju mest Sisak, Petrinja in Glina ter občine Majur pri Hrvaški Kostajnici.