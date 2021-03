V oporišču odjeknile eksplozije, v ruševinah iščejo preživele (FOTO in VIDEO)

V vojaškem oporišču v mestu Bata v Ekvatorialni Gvineji je odjeknilo več eksplozij, pri tem pa je bilo poškodovanih več sto ljudi, poroča tamkajšnja državna televizija TVGE. Umrlo je najmanj 17 ljudi. Razlog za eksplozije še ni znan. Po podatkih, ki so jih na twitterju objavili tamkajšnji zdravstveni organi, se okoli 420 ljudi trenutno zdravi v treh različnih bolnišnicah.Posnetki, ki jih je objavil TVGE, prikazujejo porušene in goreče zgradbe ter ljudi, med njimi tudi otroke, ki jih vlečejo izpod ruševin. Prvi podatki nakazujejo, da je do eksplozij najbrž prišlo v skladišču orožja.