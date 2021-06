V ognjenih zubljih umrla nerazdružljiva prijatelja Mario in Luka

Požar, ki je izbruhnil v počitniški hišici v bjelovarskem naselju Puričani, je vzel mladi življenji. Hrvaški Mojportal poroča, da sta v požaru umrla nerazdružljiva prijatelja, 26-letni Luka M. in 27-letni Mario P. Poročajo, da so prijavo o požaru dobili v zgodnjih jutranjih urah, ob 5.13. Ko so gasilci prišli na kraj požara, se je ogenj že pošteno razplamtel. Ko so ga pogasili, pa so v hišici našli trupli. Zakaj je zagorelo, še ni znano.



Po veliki tragediji se je Bjelovar zavil v črnino. Mario in Luka sta bila dolgoletna prijatelja, skupaj sta obiskovala šolo, delala sta v istem podjetju. Mediji so izvedeli še, da je eden izmed mladeničev, ki je umrl, menjal svojo izmeno, da je lahko šel s prijateljem na zabavo. Na zabavi je bilo poleg dvojice še deset drugih ljudi, ki so po zabavi odšli, fanta sta ostala, želela prespati in naslednji dan vse pospraviti.



Sosedje, ki so v šoku, so povedali, da so slišali, kako se je družba zabavala ob odlični glasbi, zjutraj, ko so se zbudili, pa niso mogli verjeti svojim očem. Prijatelji se od mladeničev poslavljajo na družabnih omrežjih in pišejo, kako velika žalost jih je doletela. »Bil mi je kot brat. Ne morem prenehati jokati, odkar sem slišal. Bil je tako dober fant, iskren, pošten, pravi prijatelj. Ne vem, kaj naj rečem. Poznam ga že od šestega leta, ko je začel kegljati. S kolegom sva ga učila kegljati, vozili smo se skupaj na tekmovanja,« je dejal Željko Košuti, kapetan bjelovarskega kegljaškega kluba, član katerega je bil Luka.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: