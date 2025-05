V odmevni prometni nesreči umrle zelo mlade osebe, v državi velika žalost (FOTO)

Kot smo že poročali, so danes zgodaj zjutraj v prometni nesreči, ki se je zgodila pri kraju Ševaš Njive v Bosni in Hercegovini, umrle tri osebe, dve pa sta bili ranjeni.

Po besedah tiskovne predstavnice Ministrstva za notranje zadeve hercegovsko-neretvanskega kantona Ilijane Miloš, ki jih povzema portal klix.ba, sta imeli dve preminuli osebi 22 let, ena pa 20 let.

Po pisanju portala GPMaljevac sta umrla dva moška in ženska, vsi trije so se prevažali v vozilu Audi A3. Oba moška sta bila pripadnika oboroženih sil BiH, piše GPMaljevac. Po informacijah s terena in izjavah prič je do nesreče prišlo zaradi neprilagojene in tvegane vožnje, poroča omenjeni portal. Dodaja, da je voznik drugega vozila (Audi A4) vozil pod vplivom alkohola.

Portal avaz.ba dodaja, da je bila vinjena oseba iz drugega vozila pridržana.