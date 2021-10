V obupu prodajajo otroke

Več kot štiri desetletja trajajoči konflikti, globalno segrevanje in hude suše ter talibanska zasedba so Afganistan pahnili v eno najhujših humanitarnih kriz na svetu. Številni so tako obupani, da za preživetje prodajajo celo lastne otroke.

Afganistan je v primežu lakote, opozarja svetovni program za hrano, zgodb, ki jih piše obup, pa je iz dneva v dan več. Svetovno javnost je pretresla usoda dojenčice, ki bo v zameno za 400 evrov romala v roke neznancev, menda moškega, ki bo deklico vzgojil v nevesto za svojega sina. A to je le uradna različica, se bojijo starši, ki so se kljub dvomom o hčerkini usodi odločili za grozljivi korak. »Le tako bomo lahko nahranili preostale otroke, dojenčica, ki je zdaj stara le nekaj mesecev, pa se nas nikoli ne bo spominjala, zato nas ne bo pogrešala,« pojasnjujejo obupani starši. Kot so zaupali, jim je moški že plačal polovico obljubljenega zneska, preostali delež pa bodo prejeli čez nekaj mesecev, ko bo hčerka shodila. Takrat jo bo namreč uradno prevzel, srhljive načrte napovedujeta oče in mati, ki bosta z zaslužkom lahko družino preživljala več mesecev.

A strah, kakšna usoda je zares doletela njuno hčer, ju ne bo nikoli zapustil, se zavedata zakonca, ki pa še zdaleč nista edina, ki sta se znašla v takšni bedi. Pred časom je svet izvedel za usodo triletne deklice, ki jo je mati prodala, da bi poplačala dolg; mnogi so ji ponujali denar, da bi ji vrnili hčer, jo odrešili dolga in njeni družini zagotovili preživetje še za nekaj časa, a so naleteli na birokratsko oviro. Do računa, kamor bi nakazali denar, se niso mogli dokopati, prav tako so bili povsem upravičeni strahovi, da denar ne bo prišel na pravi naslov in da se deklica kljub nakazilu ne bo vrnila v materin objem. Da bo njegovemu otroku bolje pri kom drugem, pa je prepričan nekdanji policist, ki zdaj dela kot vratar, a s plačo ne more zagotoviti hrane številni družini. Najmlajšo hčer je prodal trgovcu, ki je dekletu obljubil streho nad glavo, hrano in pozneje tudi zaposlitev. »Raje bi umrl kakor prodal lastnega otroka. A moja smrt ne bo nikomur koristila, družina bo še vedno lačna,« je okrutno usodo strnil skrušeni oče.

Pred zimo in negotovo prihodnostjo trepeta približno 23 milijonov Afganistancev, ki jim grozi pomanjkanje hrane.