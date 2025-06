V nesreči z balonom 8 mrtvih, ko je v košari izbruhnil požar

Tragična nesreča z balonom na vroč zrak v mestu Praia Grande v Braziliji je terjala življenje osmih ljudi. Na krovu balona je bilo skupaj 21 ljudi, 13 jih je preživelo, vključno s pilotom. Med žrtvami so bili dva para, mati s hčerko, oftalmolog in umetnostna drsalka, poroča BBC. Preživeli so bili takoj prepeljani v bližnje bolnišnice.

Nacionalna agencija za civilno letalstvo (Anac) je takoj po nesreči začela preiskavo, da bi ugotovila vzrok incidenta. Prvi podatki kažejo, da je v košari izbruhnil požar, zaradi katerega je pilot začel spuščati balon. Ko je bil blizu tal, je pilot potnikom naročil, naj skočijo.

Policijski častnik Tiago Luiz Lemos s policijske postaje Praia Grande je povedal, da so ljudje začeli skakati iz balona, ko je bil ta blizu tal, vendar so plameni hitro naraščali, kar je povzročilo, da je ponovno vzletel, preden je dokončno strmoglavil. Pilot, ki je preživel nesrečo, je pojasnil, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi rešil potnike.

Odziv podjetja in guvernerja države

Podjetje Sobrevoar Serviços Turísticos, ki je upravljalo balon, je začasno prekinilo svoje dejavnosti. V izjavi so poudarili, da so vedno spoštovali vse predpise ANAC in da do zdaj niso imeli nobenih nesreč. Podjetje je izrazilo globoko obžalovanje zaradi tragedije in poudarilo, da je njihov izkušeni pilot sledil vsem priporočenim postopkom in poskušal rešiti vse na krovu.

Guverner države Santa Catarina Jorginho Mello, ki je bil v času nesreče na uradnem obisku na Kitajskem, je v izjavi na družbenem omrežju X izrazil globoko žalost in obžalovanje zaradi nesreče in zagotovil, da bo država storila vse, kar je v njeni moči, da bi pomagala prizadetim.