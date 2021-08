V nesreči trajekta huje poškodovan 10-letnik

V nesreči trajekta v bližini španskega otoka Ibiza je bilo poškodovanih 25 ljudi. Hitri trajekt je v soboto zvečer peljal z Ibize proti otoku Formentera, ko je zadel v manjši skalnati otok, so danes sporočili reševalci in lokalne oblasti.



Na krovu katamarana San Gwann v lasti nemškega ladjarskega podjetja FRS je bilo 35 potnikov in 12 članov posadke, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočilo podjetje.



Moški in deček sta bila v nesreči huje poškodovana. Dečka so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Palmi na sosednjem otoku Majorka. Ostali potniki so utrpeli zgolj lažje poškodbe. Trčil v otok Nesreča naj bi se zgodila okoli 22. ure, kmalu po tistem, ko je katamaran zapustil pristanišče na Ibizi, še poroča dpa. Kako je posadka lahko spregledala dobro viden in poznan otoček Es Malvins, ostaja uganka. »Vzrok nesreče še ni znan,« je za lokalni radio danes dejal vodja reševalne službe Balearov Miguel Felix Chicon in ocenil, da je katamaran v otok trčil s hitrostjo 55 kilometrov na uro.



Tiskovna predstavnica ladjarskega podjetja FRS je povedala, da preiskava poteka in da je že zdaj jasno, da posadka ni bila pod vplivom alkohola ali drog.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: