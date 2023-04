V nesreči na Hrvaškem umrl mlad zakonski par, za seboj sta pustila tri otroke (FOTO)

V nedeljo se je v kraju Novi Mihaljevci, med Veliko in Požego, zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi na motorju. Po pisanju Indexa gre za zakonca Krešo in Anito Jakšić. Mladi zakonski par je za seboj pustil tri otroke. Eden od otrok obiskuje šolo, zato so bili o vsem skupaj že danes obveščeni na šoli, kamor bo danes prišla tudi psihologinja.

FOTO: Ivica Galovic/pixsell Pixsell

Policisti so po zaključeni preiskavi opisali, kako je do nesreče prišlo

»V nedeljo, 23. aprila 2023, okoli 14.35 je v kraju Novi Mihaljevci 41-letni voznik, ki je vozil motorno kolo znamke BMW, požeških registrskih tablic, ostro zapeljal v ovinek na desno in zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom. Motor je padel po pločniku in drsel na nasprotno stran vozišča,« so sporočili s policije.

Trčila sta v volkswagen, ki ga je vozil popolnoma pijan moški.

Nato je prišlo do »trčenja v prednji levi del osebnega avtomobila znamke 'Volkswagen', požeških registracij, ki ga je pod vplivom alkohola (izmerili so mu 2,26 promila) iz nasprotne smeri pripeljal 45-letni moški,« piše policija.

V prometni nesreči sta umrla 41-letni voznik in 39-letna sopotnica na motorju, 45-letni voznik pa je bil lažje poškodovan.

Reševalci so voznika motorja oživljali, žal pa sta tako on kot sopotnica na motorju umrla.

Voznik golfa ni bil poškodovan, je pa bil zelo pretresen.

Moto klub iz Požege se je poslovil od pokojnega para

»Počivaj v božjem miru, dragi naši! Iskreno sožalje družini!« so na facebooku objavili iz Moto kluba Tsunami Požega.

​