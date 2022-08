Po avtobusni nesreči na Hrvaškem: dve osebi še vedno v kritičnem stanju

V soboto zjutraj se je na hrvaški avtocesti A4 med Zagrebom in Goričanami zgodila ena najhujših prometnih nesreč v Evropi. Avtobus poljskih registrskih oznak, ki je bil na poti v Medžugorje, je zapeljal s ceste, menda ker je voznik za volanom zaspal, pri tem pa je umrlo 12 ljudi, 11 na prizorišču, še eden pozneje v bolnišnici, 32 pa je bilo ranjenih. Dve osebi sta še vedno v kritičnem stanju, stanje ostalih potnikov je stabilno, so danes sporočili z ministrstva za zdravstvo.

Le štirje poljski državljani, ki so jih reševalci prepeljali v zagrebško in še štiri druge bolnišnice v bližini, so imeli srečo, da so jo odnesli le z lažjimi poškodbami, in so se v soboto zvečer že lahko z letalom vrnili domov, 19 jih po poročanju hrvaških medijev ostaja na zdravljenju, nekaj jih je celo v kritičnem stanju, med njimi najstnica, ki ima poškodovana pljuča, jetra in vranico. Ko je izvedel za nesrečo, ki se je pripetila 20 minut čez peto jutranjo uro, se je na Hrvaško takoj odpravil poljski zdravstveni minister Adam Niedzielski, sožalje družinam pokojnih pa je izrekel tudi poljski predsednik Andrzej Duda.

Preiskovalci, ki so naročili obdukcijo smrtno ponesrečenih, preverili bodo tudi stopnjo alkohola v organizmu voznika, pa ne bodo mogli ugotoviti, s kakšno hitrostjo je avtobus vozil, ko je voznik izgubil nadzor, saj je sprednji del vozila povsem uničen, z njim vred pa tudi tahograf, ki med drugim beleži hitrost. Hrvaška psihologinja Ljiljana Mikuš je ob tem dejala, da so zgodnje jutranje ure najbolj kritične, v tem času se pripeti tudi največ najhujših prometnih nesreč. »Psihofizične aktivnosti so v drugem delu noči, med prvo in peto uro, na najnižji stopnji. To je čas, ki je evolucijsko in biološko namenjen počitku in spanju, zato je takrat zelo težko ostati buden in se boriti z utrujenostjo,« pravi Mikuševa.