V napadu psov umrla 51-letna Američanka

Krvoločen napad psov se je zgodil v parku Perris Hill v San Bernardinu v ameriški zvezni državi Kalifornija. Policisti so se odzvali na klic o napadu in ob prihodu naleteli na več domnevno potepuških psov.

Medtem ko je policist pomagal hudo ranjeni ženski, sta iz grmovja pritekla dva psa in napadla. Policist je v samoobrambi streljal na pitbula in ga usmrtil. Vendar je najbolj grozljivo šele sledilo. Približno 30 metrov od kraja napada so našli 51-letno Teodoro Mendoza, ki jo je napadlo več psov in jo tako hudo pogrizlo, da je kljub hitremu posredovanju reševalcev v bolnišnici umrla.

Zgodilo se je v parku Perris Hill. FOTO: Google Maps

14 psov so polovili v parku.

Preiskava še vedno poteka

Po napadu je policija ob pomoči službe za nadzor nad živalmi (San Bernardino Animal Control) v parku polovila kar potepuških 14 psov. Vendar pa ostajajo številna vprašanja brez odgovorov, vključno s tem, koliko živali je dejansko sodelovalo v napadih in od kod so prišle. Preiskava še vedno poteka, saj oblasti poskušajo ugotoviti vse podrobnosti tega tragičnega dogodka.

Napad v Perris Hill Parku je pretresel lokalno skupnost in sprožil številna vprašanja o varnosti v javnih parkih ter o problematiki brezdomnih psov. Oblasti pozivajo k previdnosti in opozarjajo prebivalce, naj bodo pozorni ter obvestijo pristojne organe, če opazijo sumljive ali nevarne živali. Prav tako se trudijo povečati ozaveščenost o problematiki brezdomnih psov in pozivajo k odgovornemu lastništvu hišnih ljubljenčkov.