V napadu na cerkev 20 mrtvih, napadalec se je razstrelil

V sirski prestolnici Damask se je zgodil teroristični napad na grško pravoslavno cerkev Mar Elias, poroča CNN. Po navedbah sirskega ministrstva za zdravje je bilo v napadu ubitih najmanj 20 ljudi, 52 pa je bilo ranjenih. Zgodilo se je med mašo, ko je samomorilski napadalec, povezan s teroristično organizacijo Isis, vstopil v cerkev in začel streljati na zbrane vernike, nato pa se razstrelil z eksplozivnim jopičem.

Zahrbtna roka zla je udarila.

Videoposnetki, ki krožijo na sirskih družbenih omrežjih, prikazujejo grozljive prizore iz notranjosti cerkve. Posnetki razkrivajo mrtve, hudo uničenje, razbito steklo in zlomljene stole na območju, kjer je potekala maša, s krvjo, vidno po celotnem prizorišču. Sirska civilna zaščita je hitro prispela na kraj dogodka in začela reševanje ter prevoz ranjenih v bolnišnice.

Grški ortodoksni patriarh Antiohije je v izjavi za javnost obsodil napad in izrazil globoko žalost zaradi izgube življenj. »Zahrbtna roka zla je udarila,« je komentiral okruten napad na vernike. Dodal je, da je eksplozija na vhodu v cerkev povzročila smrt številnih mučencev in poškodbe mnogih drugih, ki so bili v cerkvi ali njeni neposredni bližini.

V Damasku so okrepili varnostne ukrepe, da bi preprečili morebitne nadaljnje napade in zagotovili varnost prebivalcev.