V mesnine vbrizgaval kri

Tarča so bili predpripravljeni izdelki. FOTO: Andrii Zastrozhnov/Getty Images

Kar trije londonski supermarketi so ta teden zaprli svoja vrata, ker je po hrani na prodajnih policah rovaril 37-letni moški. Z brizgami v rokah je hodil po prostoru in zabadal igle v nekatere prehranske izdelke. Obiskal je Tesco, Waitrose in Sainsbury na cesti Fulham Palace Road, tarča njegovega napada pa so bili večinoma predelane mesnine in pripravljeni izdelki, namenjeni segrevanju v mikrovalovki. Kaj ga je na teh izdelkih tako zelo zmotilo, ni znano.V sredo so moškega, izkazalo se je, da mu je ime, aretirali, sprva zato, ker je kričal na mimoidoče in jih žalil. Ko se je izkazalo, da je počel tudi sumljive reči v bližnjih trgovinah, je ostal za zapahi zaradi povzročanja javne škode in ustrahovanja javnosti. Preiskovalci še vedno niso sporočili, kaj je vbrizgal v hrano, če sploh kaj, in koliko izdelkov je kontaminiral, saj zadevo še preiskujejo. Neuradno pa se govori o vseh mogočih srhljivih rečeh, celo o tem, da naj bi v hrano vbrizgaval kri. Govorice je sprožil neimenovani vir, ki je medijem zaupal, kar naj bi slišal od policistov.»Živim v bližini Waitrosa in včeraj zvečer sem šel mimo trgovine, da bi ugotovil, kaj se dogaja. Zunaj je bila policija in vprašal sem, kaj je moški injiciral v hrano. Omenil je, da bi lahko bila kri,« je dejal. Policisti vsem, ki so v sredo popoldne kupili hrano v katerem od supermarketov, svetujejo, naj jo za vsak primer raje zavržejo. »Če pa sumite, da so izdelki kontaminirani, jih odnesite na policijsko postajo,« so pozvali.