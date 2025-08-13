MEDULIN

V med Slovenci priljubljenem istrskem kraju množični spopad

Policisti so bili o fizičnem obračunu, ki se je zgodil na parkirišču enega trgovskega centra v Medulinu, obveščeni v ponedeljek okrog 18.40.
Fotografija: Simbolična slika
Simbolična slika

M. J.
13.08.2025 ob 21:06
Pred dnevi je v regiji odmeval pretep na Hrvaškem, v katerem jo je skupil slovenski najstnik Teo. Na Hrvaškem pa tudi ta teden ni bilo mirno. Hrvaški portal glasistre.hr, ki se sklicuje na informacije policije, namreč poroča o spopadu med več osebami, ki se je zgodil v Medulinu. Gre za kraj, ki ga med poletjem obiščejo tudi številni Slovenci. 

Na Hrvaškem brutalno pretepli 19-letnega Slovenca (VIDEO)

Kot poroča omenjeni portal, so policisti dobili prijavo fizičnega obračuna, ki se je zgodil na parkirišču enega trgovskega centra, v ponedeljek okrog 18.40. Uniformirani možje postave so se na klic odzvali ekspresno: po poročanju omenjenega portala so bili na terenu vsaj trije policijski kombiji ter pet ali šest patruljnih vozil. Več oseb je bilo danes pod policijskim nadzorom. Spopad je bil očitno precej obsežen. Začasno so namreč zaprli sam vstop v Medulin, poroča omenjeni portal.

Kdo je prvi napadel koga?

Po neuradnih informacijah naj bi se v spopadu znašla skupina oseb romske narodnosti, med njimi naj bi bili tudi otroci, poroča omenjeni portal. K sreči med spopadom ni prišlo do težjih poškodb ali še česa hujšega, sta pa bili dve osebi lažje ranjeni.

Kaj je sprožilo konflikt? Ali je šlo za stare zamere, trenutni izbruh jeze ali kaj tretjega? Na odgovore bo treba še počakati.

