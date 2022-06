V masovnem streljanju najmanj trije mrtvi, štrije pa hudo poškodovani

Oboroženi moški je streljal na zaposlene v proizvodnem obratu na severu Marylanda, pri čemer je ubil najmanj tri ljudi in štiri hudo poškodoval. Po streljanju in nekaj izstreljenih nabojih, so ga aretirali tamkajšni policisti. Napadalec, ki trenutno ni identificiran, je bil ranjen, je povedala tiskovna predstavnica šerifa okrožja Washington.

Ranjenega osumljenca in policista so prepeljali v lokalno bolnišnico in oskrbeli. Tiskovna predstavnica je dejala, da ni »aktivne grožnje skupnosti«, ni pa želela pojasniti okoliščin incidenta, zadnjega v nizu množičnih streljanj v Združenih državah. Prejšnji mesec je bil 18-letni fant ustreljen v osnovni šoli v Uvaldeju v Teksasu, pri čemer je bilo ubitih 19 učencev in dva učitelja.

Urad FBI v Baltimoru in ameriški urad za alkohol, tobačno orožje in eksploziv sta na Twitterju objavila, da so bili na kraj dogodka poslani njuni agenti.