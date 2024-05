V Lučanah rotvajler hudo poškodoval sedemletnico

V kraju Lučane na avstrijskem Štajerskem je pes pasme rotvajler v sredo zvečer ugriznil sedemletnico in jo hudo poškodoval, je danes sporočila avstrijska policija. Deklico so s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v graško bolnišnico, poročata avstrijska tiskovna agencija APA in nemška dpa.

Z očetom je bila na obisku pri sorodnikih, ki imajo v lasti dva rotvajlerja. Ob njunem prihodu je eden od psov nenadoma stekel proti deklici in jo ugriznil v zgornji del telesa. Hudo poškodovano so z reševalnim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v deželno bolnišnico v Gradcu.