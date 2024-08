V Londonu zagorela znamenita stavba Somerset House! Na prizorišču več kot 100 gasilcev (FOTO)

Somerset house, mogočna zgradba iz georgijanske dobe je bila zgrajena kot veličastna javna stavba, namenjena različnim vladnim uradom in pisarnam družb za javno korist. Njeni sedanji najemniki so različne organizacije, večinoma osredotočene na umetnost in izobraževanje.

Med letoma 1603 in 1692 je bila to uradna rezidenca angleške kraljice in ena najbolj kontroverznih stavb v Veliki Britaniji. Ime je dobila po stricu Edvarda VI., zaščitniku Anglije, Edwardu Seymourju, vojvodi Somersetskem.