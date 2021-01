V letalski nesreči umrli štirje nogometaši (VIDEO)

Štirje nogometaši in predsednik brazilske četrtoligaške ekipe Palmas Futbol e Regatas so izgubili življenje v letalski nesreči, ki se je zgodila pri vzletu letala na letališču v Luzimanguesu. Nogometaši so potovali na ponedeljkovo pokalno tekmo z Vilo Nova v 800 kilometrov oddaljeno Goianijo, ko se je na koncu pristajalne steze manjše letalo zrušilo v gozd. Preživelih ni bilo, umrl je tudi pilot.Nova tragedija se je zgodila le štiri leta po strmoglavljenju letala ekipe Chapecoenseja, ki se je ob novi letalski nesreči že tudi oglasil. »Z globoko žalostjo smo sprejeli novico o strmoglavljenju letala z igralci in predsednikom Palmasa. Žal vemo, kakšna bolečina je to. Izražamo sožalje družinam, prijateljem, soigralcem in navijačem umrlih,« so v sporočilu za javnost zapisali pri Chapecoenseju, ki je leta 2016 v letalski nesreči izgubil skoraj celotno moštvo.