V letalski nesreči umrl nemški milijarder (FOTO)

V letalski nesreči v Kostariki je umrl 53-letni Rainer Schaller, ustanovitelj in izvršni direktor enega vodilnih podjetij v industriji fitnesa RSG Group. Pod njegovim okriljem je nastala prava veriga nizkocenovnih centrov za fitnes McFit. Obratujejo v Nemčiji, Avstriji, Španiji, Italiji in na Poljskem.

Rainer Schaller je bil prvi mož verige fitnesov McFit. FOTO: Moritz Schmid, wikipedia

»Velika izguba za njegovo družino in vse v podjetju RSG. Vsem izrekam globoko sožalje v tem težkem času. Bil je izjemen vodja in v našem sektorju bo za njim ostala ogromna praznina, ki jo bo težko zapolniti,« je ob novici o smrti nemškega milijarderja zapisal njegov kolega John Treharne, tudi sam ustanovitelj verige fitnesov, in sicer The Gym Group.

Po prvih neuradnih informacijah naj bi v nesreči umrli tudi njegova partnerica, njuna dva otroka in neznan moški ter švicarski pilot manjšega zasebnega letala. To je v petek vzletelo z letališča v Mehiki proti letovišču Limon v Kostariki, a le 28 kilometrov pred pristankom nenadoma izginilo z radarjev. V strahu, da se je zgodilo najhujše, so takoj šli v akcijo kostariški reševalci, več ur so prečesavali območje ob obali, iskalno akcijo pa so nato zaradi slabega vremena in teme morali prekiniti. Dan pozneje so naleteli na razbitine letala znamke Piaggio P180 Avanti, prav tistega, na katero so se v Mehiki vkrcali Schaller in še štirje nemški državljani.