V krstah namesto bližnjih naključna trupla

Britanske družine, ki žalujejo zaradi smrti bližnjih v nesreči letalske družbe Air India, so ob vrnitvi posmrtnih ostankov sorodnikov doživele – milo rečeno – neprijetno presenečenje. V krstah namreč niso ležali njihovi bližnji, temveč naključna trupla, včasih celo več kot le eno, je poročal britanski Guardian.

Sorodniki ene od žrtev so morali opustiti načrte za pogreb, ko se je izkazalo, da je v krsti ležalo truplo neznanega letalskega potnika. V drugem primeru, tako poroča Daily Mail, so bili družini v krsti poslani pomešani ostanki več kot ene osebe.

Strmoglavljenje je pretreslo svet. FOTO: Vijay Patani/Afp

12. junija se je zgodila tragedija.

Zaprt dotok goriva v motorje

Napake so se pokazale, ko je sodna izvedenka Fiona Wilcox poskušala preveriti identiteto repatriiranih Britancev s primerjavo njihove DNK z vzorci, ki so jih zagotovile družine, še poroča Daily Mail. Novica je odjeknila pred začetkom dvodnevnega državniškega obiska indijskega premierja v Londonu. Narendra Modi se bo srečal s svojim britanskim kolegom Keirjem Starmerjem, da podpiše zgodovinski sporazum o prosti trgovini med Indijo in Združenim kraljestvom.

Boeing 787 dreamliner, ki je bil namenjen v London, je 12. junija kmalu po vzletu z letališča Ahmedabad strmoglavil, pri čemer je umrlo 241 ljudi na krovu, od tega 52 Britancev, ki so se vračali domov. V nesreči je bilo ubitih še 19 ljudi zunaj letala in 67 hudo poškodovanih. Prve ugotovitve kažejo, da je bil zaprt dotok goriva v motorje.