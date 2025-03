V kopalnici pogasili manjši požar, nato je sledil šok (FOTO)

Po tem, ko sta v nedeljo v požaru, ki je izbruhnil v stanovanjski hiši v Trzinu, umrla 89-letna Majda in včeraj še 72-letni Josip, se je nekaj podobnega v torek zjutraj pripetilo v Zagrebu. A tamkajšnji primer je še precej bolj nenavaden.

V torek okrog pol devete jutranje ure se gasilci odzvali na klic, da se iz enega od stanovanj na Đorđićevi ulici kadi. V kopalnici so res našli manjši požar in ga pogasili, presenečenje pa jih je čakalo v kabini za prho.

Tam je bilo namreč povsem zoglenelo truplo. »Ne vem, kaj se je zgodilo. Slišal sem gasilce in videl dim. Rekli so nam, da se je zgodila grozljiva tragedija,« je za 24sata komentiral eden od sosedov. Na prizorišče so prišli tudi policisti, ki pa še niso ugotovili, kaj se je zgodilo, za zdaj še niso izključili niti možnosti, da je šlo za kaznivo dejanje.

Šlo je za manjši požar. FOTO: Sandra Simunovic/pixsell