V Kolumbiji ujeli narkokralja

V Kolumbiji so ujeli najbolj iskanega trgovca z mamili Daira Antonia Usugo, znanega pod vzdevkom Otoniel, so se v soboto pohvalile tamkajšnje oblasti. Aretacija pomeni veliko zmago za vlado države, ki velja za največjo izvoznico kokaina.

«To je največji udarec proti trgovini z drogami v naši državi v tem stoletju,« je sporočil kolumbijski predsednik Ivan Duque. Po njegovem je aretacija primerljiva s padcem zloglasnega Pabla Escobarja.

Otoniela, ki vodi največjo kolumbijsko kriminalno združbo za tihotapljenje drog Zalivski klan (Clan del Golfo), so ujeli v bližini kraja Necocli na severovzhodu države. Na fotografijah, ki jih je objavila vlada, je videti 50-letnika v lisicah, obkrožajo ga vojaki. V akciji je sodelovalo okoli 500 vojakov ob podpori 22 helikopterjev, en policist je v posredovanju umrl. Otoniela so prepeljali v Bogoto, kjer so ga ob strogih varnostnih ukrepih vtaknili v pripor.

Nagrada 5 milijonov

Načelnik kolumbijske policije Jorge Vargas je pojasnil, da so v operaciji sodelovale tudi ameriške in britanske agencije. Otoniel se je dolgo skrival v džungli na območju regije Uraba. Komuniciral je le prek kurirjev in ni uporabljal telefona, zaradi strahu pred oblastmi pa je spal pod milim nebom in se izogibal naselbin, je dodal Vargas.

ZDA so za informacije, ki bi vodile do aretacije mamilarskega kralja, ponujale pet milijonov dolarjev. Leta 2009 so v ZDA proti njemu vložili ovadbo in zdaj mu grozi, da ga bodo izročili Američanom. Kolumbija očita klanu, ki se financira s prodajo drog, nezakonitim rudarjenjem in izsiljevanjem, da je glavni dejavnik za porast nasilja v državi, odkar so podpisali mirovni sporazum z uporniško skupino Revolucionarne oborožene sile Kolumbije (Farc). Otoniel je prevzel vodenje klana od brata, ki so ga ubili leta 2012.