V Kočanih 59 mladih umrlo v mukah: starši obupano iščejo svoje otroke (FOTO in VIDEO)

Severno Makedonijo je pretresla tragedija, kakršne ne pomni – po najnovejših informacijah je v nočni nesreči v diskoteki v Kočanih umrlo najmanj 59 mladih, ki so obiskali koncert, na katerem je bilo prisotnih približno 1.500 ljudi. Žrtve so stare od 14 do 26 let.

V skopsko bolnišnico so sprejeli 30 huje opečenih, preostale poškodovane pa so razporedili po bolnišnicah po vsej Makedoniji.

Po poročanju makedonskega časopisa Večer je bil po prvih neuradnih informacijah požar na koncertu posledica pirotehnike, vendar bo šele uradna preiskava razkrila točen vzrok tragedije. Sprva so oblasti poročale o najmanj 30 smrtnih žrtvah, vendar se je to število do jutra povzpelo na vsaj 50, med njimi tudi več mladoletnikov.

Zagorelo je v klubu. FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

Stampedo in kaos

Vse reševalne službe iz celotne države so se nemudoma napotile v Kočane, da bi pomagale prizadetim. Po poročanju lokalnih medijev na družbenih omrežjih je v trenutku, ko so ljudje začeli bežati, nastal kaos in stampedo, v katerem se je poškodovalo veliko število ljudi. Po navedbah prič so številni umrli v agoniji zaradi zadušitve in hudih opeklin.

Obupani starši 15 mladih so v popolni stiski, saj za njihove otroke še vedno ni informacij. Na družbenih omrežjih so objavili njihove fotografije in prosili vse, naj jim pomagajo pri iskanju.

