V kampu snemal gole otroke

V Bujah so v četrtek aretirali 41-letnega Slovaka, ker je v tamkajšnjem kampu snemal gole otroke. Po končani kriminalistični preiskavi so ga priprli in ovadili. Bujska policija je v četrtek okoli 18. ure prejela prijavo. Slovaku so odvzeli digitalno kamero, ki spominja na avtomobilske ključe, in mobilni telefon. Med preiskavo so našli fotografije z obremenilno vsebino.



S preiskavo so potrdili sum izkoriščanja otrok za pornografijo in Slovaka ovadili. Od petka zvečer je v priporu istrske policijske uprave.

