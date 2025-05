V jutranji nesreči umrle tri osebe, dve poškodovani

V prometni nesreči pri kraju Ševaš Njive v Bosni in Hercegovini so v zgodnjih jutranjih urah umrle tri osebe, še dve pa sta bili ranjeni. V nesreči so bila udeležena tri vozila, promet na cesti pa je za zdaj ustavljen, poroča portal N1 BiH.

»Tri osebe so umrle, dve pa sta bili poškodovani. Stopnja poškodb trenutno ni znana,« je povedala tiskovna predstavnica notranjega ministrstva hercegovsko-neretvanskega kantona. Policija je že sprožila preiskavo, promet pa je na odseku ceste, kjer je prišlo do prometne nesreče, za zdaj popolnoma ustavljen.