V jezeru našli truplo, verjetno gre za pogrešanega najstnika (FOTO)

Po postopku izvleka trupla poteka ogled kraja in ugotavljanje identitete osebe, so sporočili iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Čeprav identiteta še ni potrjena, so poleg policije na terenu tudi člani HGSS, ki so za lokalne medije potrdili, da s tem tragičnim razpletom končujejo iskanje 19-letnega mladeniča, ki je izginil v ponedeljek.

V iskalni akciji so uporabili tudi dron s termalno kamero.

19-letnik se je ločil od družbe, s katero je bival na priljubljenem izletniškem kraju ob jezeru Petnja. Po prejemu obvestila o izginotju se je začelo iskanje. Iskanje so oteževali hribovit teren in globina akumulacijskega jezera. Uporabili so tudi dron s termalno kamero.

Signal mobilnega telefona pogrešanega mladeniča se je izgubil na območju naselja Završje, v bližini jezera in zadnje lokacije, kjer so ga videli.