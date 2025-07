V jezeru našli truplo – sumijo, da gre za pogrešano mamico

Britanska policija je potrdila pretresljivo odkritje v iskanju pogrešane 38-letne Rachel Booth, mame treh otrok iz kraja Barnton v pokrajini Cheshire. Truplo so našli v jezeru na območju Oakmere pri kraju Delamere, potem ko so jo svojci pogrešali vse od zgodnjih sobotnih ur.

Rachel so nazadnje ujeli varnostni posnetki na bencinskem servisu v kraju Sandiway ob 3.50 zjutraj. Tam je vstopila v trgovino, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled.

Prijazna in ljubeča mama

V ponedeljek, 21. julija, so policisti iz jezera potegnili truplo. Čeprav uradna identifikacija še ni bila opravljena, policija domneva, da gre za Rachel. Njeno družino so že obvestili in ji nudijo strokovno podporo. Javnost so ob tem prosili za spoštovanje zasebnosti.

Policija je sporočila, da okoliščine smrti niso sumljive. Pripravili bodo poročilo za mrliškega oglednika.

Rachel je bila med domačini znana kot prijazna in ljubeča mama. Soseda Raj Kaur je za britanski tabloid The Sun povedala, da je bila Rachel »zelo prijetna, pametna gospa«, ter dodala, da je bila »vedno aktivna in izjemno prijazna«.