V javnosti še en posnetek surovega pretepanja! So ga napadli, ker je navijač tega kluba? (VIDEO)

Slovensko javnost je šokiral posnetek trojice, ki se je v Šiški s pestmi spravila nad moškega. Zdaj pa se je na družbenih omrežjih pojavil še posnetek surovega pretepanja 47-letnika pred gostinskim lokalom v Vodicah na Hrvaškem. Zaradi tega so prijeli in ovadili dva moška, ​​stara 30 in 44 let. Nacional piše, da so pretepli moškega iz Eminovcev pri Požegi, ker naj bi navijal za Dinamo.

Pretepeni 47-letnik se od sobote zvečer bori za življenje v šibeniški bolnišnici. Napad se je zgodil po derbiju Hajduk-Dinamo in zmagi Dinama s 3:1. Pretepeni naj bi bil navijač Dinama in je spremljal tekmo v Vodicah.

»Policisti so zoper osumljena podali kazensko ovadbo občinskemu državnemu pravobranilstvu v Šibeniku in ju v zakonitem roku predali pridržnemu nadzorniku šibeniško-kninske policijske uprave,« so ob tem sporočili s šibeniško-kninske policije.