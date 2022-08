Groza v Indiji: opice usmrtile dojenčka

Nirdeš Upadžaž je z ženo in štirimesečnim sinom stal na terasi trinadstropne hiše, ko je mlado družino nenadoma obkolil trop opic. Poskušali so jih odgnati, a jih je prihajalo vedno več in odločili so se, da bo bolje zbežati. Pognali so se k stopnicam, a se je Nirdeš, ki je sina držal v naročju, spotaknil in padel.

Ko je ležal na treh, se mu je sin skotalil iz rok, to pa so izkoristile besne opice in ena od njih je malčka tako hitro zgrabila, da staršem ni uspelo pravočasno reagirati, in naslednjo sekundo je deček poletel čez rob terase. Nirdeš in njegova takrat že povsem histerična žena sta stekla pred hišo, da bi pomagala otroku, a pri padcu iz tretjega nadstropja se je tako hudo ranil, da je umrl na kraju dogodka.

Ni bilo prvič

Tega zdaj preiskuje lokalna policija, med drugim se želijo prepričati, ali so otrokovo smrt res zakrivile opice. To sicer ne bi bilo nič nenavadnega, na območju, kjer živi družina, biva namreč tudi več opic rezus makak, ki večinoma s človekom sobivajo v miru, a napadi na ljudi, predvsem otroke, niso redkost, februarja je nedaleč stran ta ista vrsta denimo do smrti pogrizla petletno deklico.

S podobnimi težavami se spopadajo tudi v japonskem mestu Jamaguči, kjer so opice v desetih dneh napadle in ranile 18 ljudi, večinoma otrok in ostarelih.