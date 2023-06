V hudi prometni nesreči v Nemčiji umrla najstnika Leon in Marko

Dva mlada Hrvata, Leon Lešnjaković in Marko Bojanović, sta v soboto, 3. junija, umrla v hudi prometni nesreči z motorjem v Nemčiji, blizu mesta Karlsruhe, piše Slobodna Dalmacija. Leon je umrl na kraju nesreče, Marko pa v bolnišnici šest dni po nesreči. Novico o tej tragediji je objavila hrvaška katoliška misija Mittelbaden, katere člani so bili poginuli mladeniči.

Datum in ura pogreba še nista znana. »Policisti predvidevajo, da se je nesreča zgodila v zgodnjih jutranjih urah in da najstnika zaradi visoke trave ob cestišču niso odkrili prej. Oba mladeniča nista uporabljala čelade ali zaščitne obleke in sta bila premlada, da bi sploh smela voziti tak motor,« so sporočili s policije, potem ko so njuni trupli dan po nesreči našli delavci na terenu.

Po podatkih policije je imel motor, s katerim se je zgodila nesreča, prostornino 400 kubičnih centimetrov. Odvisno od modela, a takšni motorji lahko dosežejo hitrostjo do 200 kilometrov na uro. Zanj je potrebno vozniško dovoljenje, ki ga je mogoče pridobiti šele pri 18 letih, poroča revija Fenix​​​. Leon je bil star 16, Marko pa 17 let.