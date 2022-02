V hudi prometni nesreči umrla dva mladeniča, tretji hudo poškodovan

V prometniI nesreči, ki se je zgodila danes okoli 0.20 v hrvaškem naselju Kistanje, sta umrli dve osebi, voznik in sopotnik iz osebnega vozila, so sporočili iz šibenske policije, piše hrvaški Index.

Nesreča se je zgodila, ko 23-letni voznik, ki je vozil osebni avtomobil znamke Volkswagen šibenskih registrskih, ni prilagodil hitrosti vozila stanju ceste, zaradi česar je izgubil nadzor nad volanom, se zaletel ob robnik in prometni znak ter v parkirano vozilo znamke Opel, ki se od silinega trka odbije v drugo parkirano vozilo znamke Mazda pred njim. Njegovo vozilo je nato zadelo drug robnik, se prevrnilo na streho in drselo po travniku, kjer se je obrnilo nazaj na kolesa.

Še en potnik je huje poškodovan

Zaradi siline udarcev in poškodb sta voznik in 24-letni sopotnik umrla na kraju nesreče, še ena 24-letni sopotnik pa je utrpel hude telesne poškodbe in je bil prepeljana v Splošno bolnišnico Knin. 25-letni sopotnik pa je utrpel lažje poškodbe in je bil prepeljan na zdravljenje v Splošno bolnišnico Šibenik.